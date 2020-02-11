Torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şahsın evinde yapılan aramada 46 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çamköy Mahallesi'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramada satışa hazır 46 gram Sentetik Kannobionid madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli şahısla birlikte hareket eden 1 şahıs ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Soruşma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.