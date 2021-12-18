Trafiği rahatlatacak hamleler sürüyor

Bu kapsamda ekipler il merkezinde yol açma ve yol dolgu çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de artan araç sayısı ile birlikte oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için Düzce Belediyesi hamlelerini sürdürüyor. Özellikle ara sokaklarda artan trafiğin azaltılması için yeni yol çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bazı sokaklarda açılan yollarda da dolgu çalışmalarını sürdürüyor. İhtiyaçlar doğrultusunda yol açma çalışması yapılan yerlerin kullanımına uygun hale getirilmesi için dolgu ve reglaj çalışmalarını tamamlayan ekipler trafiğin rahatlatılması için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.