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Trafik eğitim parkurunda çalışmalar sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü'nün seçim vaatlerinden biri olan ve çocukların eğlenerek trafik eğitimi alacağı Düzce Trafik Eğitim Parkur'u için çalışmalar aralıksız devam ediyor.


Düzce Melen Su Park yanındaki 10 Bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Düzce Trafik Eğitim Parku'u için sayılı günler kaldı. Çocukların okulda aldıkları teorik trafik eğitimini sahada yaşayarak ve uygulamalı olarak öğrenmelerini öngören proje için çalışmalar devam ediyor. Düzce Belediyesi ekipleri de çocukların öğrenme kabiliyetinin artması için Kay-Kay ve bisiklet pistlerini öğretici grafiklerle kaplamaya başladı. Yaya geçitlerinin ve kavşakların kullanımı, ilk yardımın önemi gibi kurallar grafiklerle anlatılırken Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer de çalışmalara bizzat katılarak destek veriyor. Alanda hummalı bir çalışma yürütülürken kısa süre içinde parkurun tamamlanarak eğitimlere başlanması hedefleniyor.

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