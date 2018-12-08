Trafik kazasında ölen dede ve torunları son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE(İHA) – Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden dede ve torunları Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'nin Aziziye Mahallesi Günlü Camii'nde imam olarak görev yapan Emin Balıkçı (58), kızı Hatice Civelek (32), torunları Betül Civelek (3) ve Naime Civelek'le (8) birlikte Ankara Mamak Cezaevi'nde bulunan damadı Enes Civelek'i ziyaretinden sonra Düzce'ye dönüş yoluna geçti. Ailenin içinde bulunduğu 81 EB 167 plakalı otomobil, Mamak ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada imam Emin Balıkçı ile torunları Naime ve Betül Civelek hayatlarını kaybederken Hatice Civelek ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Emin Balıkçı, torunları Naime ve Betül Civelek için Aziziye Mahallesi Günlü Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cezaevinde bulunan Enes Civelek ise cenazeye jandarma eşliğinde getirilerek, kayınpederinin ve kızlarının cenaze namazına katıldı. Düzce Müftüsü Hüseyin Can tarafından kılınan cenaze namazının ardından dede ve torunları Düzce Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.