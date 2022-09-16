İhlas Haber Ajansı

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Trafik park bu yıl da çocukların olacak

DÜZCE (İHA) – Düzce’de çocukların eğitildiği trafik eğitim parkının, bu yıl da verimli şekilde kullanılabilmesi için iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çocukların eğitildiği trafik eğitim parkının, bu yıl da verimli şekilde kullanılabilmesi için iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.


Düzce Belediyesi tarafından yapılarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen trafik eğitim parkında geçtiğimiz yıl çok sayıda çocuğa trafik eğitimi verildi. Parkın bu yıl da verimli şekilde kullanılması için toplantı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Düzce Belediyesi'nden yetkililerin katıldığı toplantıda, trafik parkta yapılacak çalışmalar görüşüldü.

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