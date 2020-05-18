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Traktör devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Altunçay köyü oluk yokuşu mevkisinde yaşanan traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Altunçay köyü oluk yokuşu mevkisinde yaşanan traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Akçakoca'nın Altunçay köyünde bulunan bahçesinden traktörü ile evine dönen 65 yaşındaki Ali Yetkin, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan traktör yoldan çıkarak savrulurken Yetkin isimli vatandaş devrilen traktörün taşıdığı odunların altında kaldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ali Yetkin, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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