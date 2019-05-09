Traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde köprüden geçmeye çalışan kereste yüklü traktör devrildi. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ise yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Yığılca İlçesi Karakaş Köyü'nde meydana geldi. Köyden Yığılca ilçe merkezine gitmekte olan Hasan A. idaresinde ki 81 DR 338 plakalı traktör Karakaş Deresi üzerinde ki köprüden geçerek kontrolden çıkarak bir anda devrildi. Kaza sonrası traktörün kasasında bulunan Şinasi Çakmak kerestelerin altında kalarak hayatını kaybederken, sürücü Hasan A. ile yine traktörün kasasında bulunan kardeşi Ahmet A. yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.