İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde köprüden geçmeye çalışan kereste yüklü traktör devrildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde köprüden geçmeye çalışan kereste yüklü traktör devrildi. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ise yaralandı.


Kaza öğlen saatlerinde Yığılca İlçesi Karakaş Köyü'nde meydana geldi. Köyden Yığılca ilçe merkezine gitmekte olan Hasan A. idaresinde ki 81 DR 338 plakalı traktör Karakaş Deresi üzerinde ki köprüden geçerek kontrolden çıkarak bir anda devrildi. Kaza sonrası traktörün kasasında bulunan Şinasi Çakmak kerestelerin altında kalarak hayatını kaybederken, sürücü Hasan A. ile yine traktörün kasasında bulunan kardeşi Ahmet A. yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.