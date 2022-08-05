Traktör kullanan sürücülere bilgilendirme

Düzce'de fındık sezonunun başlaması ile birlikte tarım araçlarının karıştığı kazalarda artış yaşanmaması için jandarma ekiplerini harekete geçti. Trafik ekipleri köy köy gezerek traktör ve tarım araçlarının kullanımı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Düzce'de tarım sezonu açıldı. Özellikle fındık bahçelerinde yaşanan hareketlilik traktör kazalarını da beraberinde getiriyor. Traktör ve patpat tabir edilen tarım araçlarının karıştığı kazalarda birçok kişi hayatını kaybederken onlarca insanda yaralanıyor. Kazaların önüne geçmek için çalışma başlatan ekipler, il genelinde jandarma sorumluluk sahasında bulunan köylerde sürücülere eğitim verdi. Bu çerçevede köylerde sürücüleri traktör ve tarım araçlarının kullanımı, trafik kuralları konularında uyaran jandarma trafik ekipleri ayrıca dikkat edilmesi gereken durumları da anlattı.

Son olarak Akçakoca ilçesine bağlı Altunçay Köyü'nde 15 vatandaşa eğitim veren ekipler, traktör ve tarım araçlarında işçi taşıma kurallarını da anlattılar.