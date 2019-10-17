İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktörden çıkan römork devrildi: 1 ölü

Düzce’nin Yığılca ilçesinde traktörden çıkan römorkun üzerinden düşen 1 kişi hayatını kaybetti.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde traktörden çıkan römorkun üzerinden düşen 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde Düzce'nin Yığılca ilçesi Aksu Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aksu Köyü ormanlık alanında tomruk çeken İsmail Y.'nın kullandığı 81 BB 621 plakalı traktör, Yığılca ilçe merkezindeki Orman İşletme Şefliği istikametine giderken traktörün arkasında römork yerinden çıkarak devrildi. Devrilen römorkun üstünde bulunan Hüseyin Yalçın da yere savruldu. Römorkun altında kalan Hüseyin Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.