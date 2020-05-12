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TSO Başkanı Şahin, Karadeniz Bölge Odaları toplantısına katıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Karadeniz Bölgesi Oda ve Borsa Başkanları Ortak İstişare Toplantısına katılım sağladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Karadeniz Bölgesi Oda ve Borsa Başkanları Ortak İstişare Toplantısına katılım sağladı.


Pandemi dolayısıyla bu güne kadar özel sektörün kamudan beklentilerini konusunda gerçekleşen talepleri oda ve borsa başkanlarına aktaran TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, aynı zamanda takip aşamasında olan ve ilgili bakanlıklarla görüşülen konular hakkında da bilgiler verdi. Bölge oda ve borsa başkanlarına da söz veren Hisarcıklıoğlu, gündeme getirilen talepler konusunda notlar aldı.


Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, OSB ve diğer sanayi kuruluşlarında çalışanlara yönelik olarak işverenlerin hızlı Covid-19 Test kiti satın alabilmelerinin temin edilmesi durumunda sanayicilerin daha hızlı faaliyete geçebileceklerini ifade etti. Konuyla ilgili notunu alan Rifat Hisarcıklıoğlu, böyle bir adımın faydalı olabileceğini de sözlerine ekledi.

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