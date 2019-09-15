Tüccara kızdı, fındığını markette satmaya başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de market sahibi Metin Bayram, fındık tüccarlarının fiyatları aşağıya çekmesine kızarak kendi marketinde kendi fındığını 17 lira 50 kuruştan satışa çıkarttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından fındığın 17 ila 16.50 lira arasında alınacağını açıklaması çiftçi ve üreticileri sevindirmişti. Fındık sezonunda fındıklarını toplayan vatandaşlar TMO'nun alım şartlarını görünce tüccara yöneldi. Tüccar ise kışlık hazırlık dönemi ve okul dönemi öncesinde ihtiyacı olan fındık üreticisinin fındığını 13 lira 75 kuruş ile 14 lira arasında almaya başladı. Fındığını emanete vermek ya da fiyatların yükselmesini beklemek istemeyen Metin Bayram, fındık fiyatının düşmemesi için fındığını Bolu Caddesi'ndeki kendi marketinde satmaya başladı.

1 tona yakın fındığı olduğunu söyleyen Bayram, kendi fındığının dışında vatandaşların da fındığını satabileceğini belirterek, “Kendi bahçemin ürünü. Cumhurbaşkanımız bize fiyat vermişti 17 buçuk lira diye, biz de o fiyattan satıyoruz. Ama bugün bakıyorsun köylü vatandaş fındığını satmak için tüccara gittiği zaman dün 13 lira 75 kuruştu. Bugün sordum telefon açtım 14 lira. Cumhurbaşkanımızın lafının yere düşmesini istemediğim için bende bu fiyattan satıyorum. Elimdeki fındık bu fiyattan bitinceye kadar satılacak. 17.50 liradan ne kadar varsa elimde satacağım. Vatandaş getirsin onunkini de satarım 17.50 liradan. Sorun yok. Ama her sezon yaptıkları şey, insanların paraya ihtiyacı olduğu için şu anda okul dönemi, kışlık hazırlık dönemi tüccar bunu fırsatla değerlendiriyor. Normalde 16 lira, 15.50 olması gereken fındık fırsatçılık yapmak için 13.50-14.00-14.50'ye kadar mal alıyorlar. Bu da yazık oluyor. Zaten fındığın tarladaki maliyeti köylüye 15 lira. Bu sene 100 liranın altında yevmiyeler yoktu. Kurtaracak bir tarafı da yok vatandaşın. Her dönem yaptığı gibi sürekli vatandaşı kullanıyorlar. Başka bir şey yok. Aşağı yukarı elimde 1 ton fındık var. 1 ton fındığı da burada markette satacağım 17.50 liradan” diye konuştu.