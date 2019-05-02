Tüketim bağımlılık haline dönüşmesin

Dr. Remzi Altun Işık, tüketimin bir ihtiyaç olduğunu ancak dikkat edilmezse tüketimin bir hastalık haline dönüşeceğini ve sonunda kendilerini ve ailelerini tüketebileceğini ifade etti.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu düzenlediği “Değişen Müşteri, Değişen Pazarlama, Tüketiciyi Yeniden Okumak” başlıklı panelle, tüketimin değişen yüzünü katılımcılara anlattı.

İhtiyaç doğrultusunda gerçekleşen tüketimin zamanla; statü belirleme, modayı takip etme ve mutlu olma gibi nedenlerle yapılmaya başlandığının anlatıldığı panelde, günümüzde tüketimin ihtiyaçtan çok, bir araç ve bir amaç olduğu vurgulandı.

Günümüzde robotlaşma ve dijitalleşme çağının yaşandığını ifade eden konuşmacılar, endüstri 4.0 ile karanlık fabrikalarda üretimin artık robotlarla yapılacağını, insanların ise sadece tüketime yönlendirileceğinin altını çizdiler. Tüketimin ihtiyaçtan çok kendini ifade etme biçimi, sınıf belirleme isteği ve aidiyet ile ilişkilendirildiğini anlatan panelistler, bu tüketim çılgınlığına karşı herkesi uyanık olmaya davet etti.

Panelin moderatörlüğünü ve “Tüketim: Araç, Amaç Olursa?” başlıklı sunumu yapan Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Altun Işık, tüketimin insanların olduğu her yerde olacağını söyleyerek, tüketimin bir ihtiyaç olduğunu; ancak dikkat edilmezse tüketimin bir hastalık haline dönüşeceğini ve sonunda kendilerini ve ailelerini tüketebileceğini ifade etti.

Aşırı tüketime karşı farkındalık oluşturulması gerektiğine vurgu yapılan panelde; Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Sima Nart “Tüketimde Sürdürülebilir Yaşam Tarzları”, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Sarıkaya “Giyimde Moda Rüzgârı ve Tesettür Giyimin Yükselişi”, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ersin Eskiler “Dijital Dönüşümde E-Spor” konu başlıklarında sunum yaparken, Bursa Uludağ Üniversitesi, İnegöl Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Cihad Doğan ise “Kompulsif Satın alma ve Tüketim Bağımlılığı” hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Program sonunda davetli konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti.