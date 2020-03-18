Tüm camiler dezenfekte edildi

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, İl merkezindeki tüm camilerde ve bebek bakım odalarında bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelleyen püskürtmeli ve buharlı makineleri ile dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Düzce Belediyesi yetkilileri, kapalı alanlarda, kamu kurumlarında ve toplu taşıma araçlarında, bulaşıcı hastalıklara neden olan mikroorganizmalara karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışmasını sürdürüleceğini açıkladı.