Tüp alev aldı: 2 yaralı

Düzce'de bir evin mutfağında tüpün alev alması neticesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Olay, Kozluk Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afife A.'nın evinin mutfağında tüpün alev alması neticesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Alevlere müdahale etmeye çalışan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sebebiyle maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.