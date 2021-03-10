Turizm değerlendirme toplantısı online yapıldı

Düzce'de turizm yılı için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy başkanlığında Turizm değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Online olarak gerçekleştirilen toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Düzce'de ki turizm alanlarının daha iyi daha dikkatli bir şekilde tanıtılmasının görüşüldüğü toplantıda, Samandere, güzeldere ve Aydınpınar Şelaleleri'nin tanıtımının arttırılması planlandı. Diğer güzide noktalarında tanıtılması için gerekli çalışmalar da yapılacak.