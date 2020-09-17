Turizm Vadisi Projesi için düğmeye basıldı

DÜZCE(İHA) – Akçakoca'nın Kurugöl, Sarıyayla ve Koçar köylerini kapsayan bölgede yapılması düşünülen “Turizm Vadisi Projesi” için çalışma başladı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük sel felaketinin ardından bu yıl da tüm dünyayı etkisi altına alan salgın tehdidi Düzce ve Akçakoca turizminin dibe vurmasına neden olmuştu. Ancak Akçakoca ve bölge turizminin yeniden canlanması adına düşünülen turizm destinasyon projesi için nihayet düğmeye basıldı.

Buna göre Akçakoca'nın Kurugöl, Sarıyayla ve Koçar köylerini kapsayan bölgede yapılması düşünülen “Turizm Vadisi Projesi” için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle bir görüşme gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Sarıyayla Barajı'nın tanıtılması, Kurugöl Kanyonu Doğa Yürüyüş Parkuru'nun yeniden canlandırılması, Sarıyayla Şelalesi ve Koçar Mesire alanında kamp turizminin yanı sıra Sarıyayla ve Kurugöl Köyü mevkiindeki orman içinde yer alan doğa yürüyüş parkurlarında ATV araçlarıyla gezinti yapılması planlanıyor.

Konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunmak adına proje yürütücüleri olarak Oksijen Medya'dan Nevzat Cingirt, Kurugöl Köyü Kalkındırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Emrullah Kara ve Harun Agah Altay İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan'ı ziyaret etti. Olumlu geçen görüşmede İl Kültür ve Turizm Müdürü Taştan, projeye sıcak baktıklarını ve ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti. Projenin Akçakoca ve Düzce adına oldukça heyecan verici olması beklenirken deniz turizmine alternatif olarak da bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.