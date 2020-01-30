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Turizm yolu artık daha iyi olacak

Ulaşım açısından daha konforlu olması amacıyla, Gölormanı Köyü ile Güzeldere Şelalesi arasında bulunan yol iyileştirme çalışmalarına başlandı.


Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı koordinasyonunda, İl Özel İdaresi tarafından Gölormanı Köyü ile Güzeldere Şelalesi arasında bulunan ve toplam uzunluğu 5 bin 880 metre olan turizm yolunda, yenileme ve genişletme çalışmalarına başladı.


2bin 300 metresi sıcak asfalt kaplama olan yolun geriye kalan 3 bin 580 metrelik kısmında, İl Özel İdaresi makine parkında bulunan iş makineleri ile yenileme ve genişletme faaliyetleri devam etmektedir. Mevcut haliyle trafik yükünü kaldırmayan yolun ulaşım açısından konforlu hale getirilmesi planlanarak söz konusu yolda yapılacak olan çalışmaların akabinde, asfalt kaplama işlemi gerçekleştirilecek.


Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ödenek gelmesini müteakiben, Gölormanı Köyü ile Güzeldere Şelalesi yolunda yapılacak olan sıcak asfalt kaplama işlemleri tamamlanarak hizmete sunulacak.

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