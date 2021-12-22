Türk Alman TSO'dan Düzce'ye ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın davetlisi üzerine ile gelen Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel sekreteri Okan Özoğlu, çeşitli temaslarda bulundu. Özoğlu, Türkiye ile Almanya arasında olan ticaretin daha da artırılması amacıyla, odalarla bir araya gelerek ticaretin gelişmesine imkan sağlamak istediklerini söyledi.

Düzce'ye ilk kez gelen Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel sekreteri Okan Özoğlu, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Düzce Ticaret Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri ve Düzce TSO Genel Sekreteri Mürvet Gül Turhan, Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Cebeci ile bir araya geldi. Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik sürdürdükleri faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunulan toplantı sonrasında ziyaretler gerçekleştirildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Gümüşova OSB'de bulunan sanayiciler ve 1. OSB'de bulunan firmaları ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının Almanya Sanayi Odasına üye olduğunu ve amaçlarının Almanya'dan yatırımcı çekmek olduğunu belirterek “Bizde yüzde yüz yabancı 13 firma var. İhracatı, üretimi nasıl artırabiliriz. Almanya'dan yatırım yapmak isteyenlere 5 OSB'mizde nasıl yer verebiliriz, aranan personelleri nasıl yetiştirebiliriz ziyaretleri yaptık. Düzce'nin nasıl vizyon şehri olduğunu anlatıyoruz“ dedi.

Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel sekreteri Okan Özoğlu ise; Almanya ile ticaret yapmak isteyen yatırımcılara doğru yolu göstermek amacıyla ziyaret yaptıklarını belirterek "Düzce'ye ilk gelişim, Türkiye ile Almanya arasında olan ticaretin daha da artırılması amacıyla, odalarımızla bir araya gelerek ticaretin gelişmesine imkan sağlamak istiyoruz. En büyük partnerimiz Almanya, ihracat yapmak isteyenler bizim odamızı tanıyarak, doğru yerlerde doğru yatırımlar yapmalarını sağlayacak bir odanın varlığını anlatmak amacıyla yola çıktık" şeklinde konuştuk.

Özoğlu, Düzce ile olan değerli işbirliklerinin daha da artması ve bundan sonraki süreçlerde Düzce'den Almanya piyasasına açılma projesi olan tüm firmalara elinden gelen yardımı yapacağını söyledi.