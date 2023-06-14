Türk-Arap işbirliği zirvesine katıldılar

Global pazardan Düzce'deki iş insanlarımızın da hak ettikleri payı alabilmeleri adına etkinlikleri yakından takip ediyoruz” dedi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık beraberinde Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat ile birlikte İstanbul'da düzenlenen Türk-Arap işbirliği zirvesi ile gıda ve gıda teknolojileri fuarı, tarım ve tarım teknolojileri fuarına katıldılar.

Erdoğan Bıyık fuarların önemli olduğunu belirterek, “Arap yarım adası ticari olarak büyük potansiyele sahip. Türkiye'nin Arap coğrafyasındaki imajı da çok iyi durumda. Bu ve benzeri işbirliği zirvelerini önemli buluyoruz. İş insanlarımızın bu potansiyelden faydalanmaları gerektiğine inanıyoruz. Dünya artık büyük bir köy haline geldi. Global pazardan Düzce'deki iş insanlarımızın da hak ettikleri payı alabilmeleri adına Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu tür etkinlikleri yakından takip ediyor, oluşabilecek fırsatları üyelerimize aktarmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.