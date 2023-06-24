İhlas Haber Ajansı

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Türk Dünyası topluluklarından sorumlu olacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Türk Dünyasından sorumlu Düzce İl Başkan Yardımcılığı görevine Zafer Arı getirildi.


BBP Düzce İl Başkanlığı Türk Dünyası topluluğunda görev değişikliği yaşandı. İl Başkanı Onur Çetin'in oluru ile Türk Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine Büyük Azerbaycan (BÜTÖV) Batı Karadeniz Temsilcisi Edebiyat Öğretmeni Zafer Arı atandı.


İl Başkanı Onur Çetin, Zafer Arı'ya yeni görevinden başarılar dileyerek, “Kendisinin Türk Dünyası ile ilgili başarılı çalışmaları vardı. Bu nedenle bu göreve layık gördük. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.


Arı'nın göreve getirilmesinin ardından, Türkiye'deki Türk Dünyası Toplulukları ile ilgili çalışmalar yapacağı bildirildi.


Zafer Arı, daha önce Azerbaycanlı yazar Gönül Bünyadızade'nin kaleme aldığı “Gençliğin Felsefesi” isimli kitabı, Azerbaycan dilinden Türkçe'ye çevirmişti.

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