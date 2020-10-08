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Türk Kızılay'dan İtfaiye'ye ziyaret

DÜZCE (İHA) – Türk Kızılayı Düzce şubesi, İtfaiye Haftası dolayısıyla, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulunarak, İtfaiye Haftası’nı kutladı.

DÜZCE (İHA) – Türk Kızılayı Düzce şubesi, İtfaiye Haftası dolayısıyla, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulunarak, İtfaiye Haftası'nı kutladı.


Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Türk Kızılayı Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve Kızılay yönetim kurulunu İtfaiye Müdürlüğünde ağırladı. Ziyaretin kendilerini memnun ettiğini belirten Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman nazik ziyaretlerinden dolayı Türk Kızılayı gönüllülerine teşekkürlerini iletti.

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