Türk mutfağının eşsiz lezzetleri paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftasında, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Türk Mutfak Kültüründe Yöresel Mutfak Uygulamaları” adlı program, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi Mutfağında gerçekleştirildi.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne ait son derece modern ekipmanlarla donatılan, yiyecek içecek sektörüne girişimci, nitelikli ve donanımlı insan gücü yetiştirilmesine büyük katkı sağlayan Gastronomi Mutfağı, yine önemli bir programa ev sahipliği yaptı.

“Kadim ve Sürdürülebilir Türk Mutfağı” teması ile düzenlenen Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, workshop şeklinde gerçekleştirilen programda, Türk mutfağının eşsiz lezzetleri arasında yer alan yöresel yemek ve tatlılar başarılı şefler tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Şef Beşir Özalkan, Şef Kazım Deniz ve Şef Mehmet Ferhat Akbulut'un davetli eğitmen olarak katıldığı etkinlikte, yöresel mutfak uygulamaları, keşli cevizli el yapımı erişte, coğrafi işaretli, 700 yıllık geçmişe dayanan Akçakoca melengücceği tatlısı yapılışını uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Lezzet şölenine sahne olan etkinlikte, damaklara hitap eden yöresel lezzetler konuklar tarafından oldukça beğenildi. Kendine özgü yöresel ve ulusal lezzetleriyle Türk mutfağının ne kadar güçlü olduğunun vurgulandığı program, Gastronomi alanında eğitim gören öğrencilere de önemli katkılar sağladı. Program, teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.