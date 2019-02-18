İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkgülü ve Saldık ailelerinin mutlu günü

Seda ile bir ömür mutluluğa ‘evet’ dediler.

Seda ile bir ömür mutluluğa ‘evet' dediler.


İHA Akçakoca Muhabiri Tuncay Türkgülü'nün oğlu Ahmet Tuna, Seda ile dünya evine girdiler. Hafta sonu Site Düğün Salonunda gerçekleştirilen düğün törenine AK Parti Düzce milletvekili Ayşe Keşir, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, MHP Düzce Belediye Başkan adayı Okan Yanmaz, CHP Belediye Başkan adayı Fikret Albayrak, eski Başkanlardan Erol Solak, Saldık ve Türkgülü ailesi ile sevenleri katıldı.


Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici tarafından kıyılan nikahta genç çift bir ömür mutluluğa ‘evet' dediler. Dansla başlayan düğün gece boyunca oyunlarla devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.