İhlas Haber Ajansı

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Türkiye 3. olan Aksu'ya Başkan Koloğlu'dan tebrik

DÜZCE(İHA) – Türkiye minikler ve yıldızlar karate şampiyonasında 34 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Ecrin Aksu’yu Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu tebrik etti.

DÜZCE(İHA) – Türkiye minikler ve yıldızlar karate şampiyonasında 34 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Ecrin Aksu'yu Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu tebrik etti.


Denizli'de yapılan Türkiye minikler ve yıldızlar karate şampiyonasında 3 bin 600 sporcu arasında, 7 maçın 6'sını kazanan Ecrin Aksu Türkiye 3. oldu.


Şampiyon sporcu Ecrin Aksu'yu makamında ağırlayan Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu tebrik ederek “Kızımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Koloğlu, spor yapan çocuk ve gençleri her zaman imkanlar ölçüsünde desteklediklerini söyledi.

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