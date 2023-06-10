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Türkiye 3. oldular

DÜZCE(İHA) – Türkiye liseler arası basketbol turnuvasında Türkiye üçüncüsü olan Kültür Koleji Kız Basketbol Takımı sporcu ve yöneticileri Düzce Valisi Cevdet Atay’ın misafiri oldu.

DÜZCE(İHA) – Türkiye liseler arası basketbol turnuvasında Türkiye üçüncüsü olan Kültür Koleji Kız Basketbol Takımı sporcu ve yöneticileri Düzce Valisi Cevdet Atay'ın misafiri oldu.


Düzce Kültür Koleji Kız Basketbol takımı Türkiye 3. oldu. Okul sporları faaliyetleri Türkiye liselerarası basketbol turnuvasına katılan kız takımı kıyasıya mücadele etti. Türkiye 3.sü olan Kültür Koleji Kız Basketbol Takımı, okul yöneticileri ve antrenörleri Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ettiler. Vali Atay, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

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