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Türkiye Basketbol 1. Ligi

TBL 1.

Lig karşılaşmasında Düzce Belediyespor Erkek Basketbol takımı Ankara DSİ'yi 82-74 mağlup ederek puanını 14'e yükseltti.


Türkiye Basketbol 1. Lig 8. Haftasında Düzce Belediyespor erkek basketbol takımı Ankara DSİ' ile Kalıcı konutlar Spor Salonunda karşı karşıya geldiler. Ev sahibi takım Düzce Belediyespor konut ekibi 82-74 yenerek maçtan galip ayrılarak puanını 14 yükseltirken 3.'lüğe oturdu.



Galibiyet Pozu


Zorlu geçen mücadelede son çeyrekte öne geçen ve maçı kazanmayı bilen Düzce Belidiyespor Basketbol takımı oyuncuları maç sonu galibiyet pozu verdiler.


Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, “Güzel bir mücadele oldu. Kazanan taraf biz olduğumuz için çok mutluyuz. Teknik heyet ve oyuncularımızı kutluyorum, galibiyeti Düzce'ye armağan ediyoruz” dedi.

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