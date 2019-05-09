Türkiye ikincisi oldu

Düzce Üniversitesi öğrencisi Yakup Çiftçi üniversiteler arası Türkiye Judo Şampiyonası'nda Türkiye ikinci olarak önemli bir başarı elde etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 20 farklı üniversiteden 200 sporcu katıldı. Birbirinden zorlu müsabakaların yer aldığı şampiyonada Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Yakup Çiftçi, Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıktı.