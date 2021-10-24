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Türkiye ikincisi oldu

i Nebi Gençlik Bilgi yarışmasında Düzceli Bahar Keskin, Türkiye ikincisi oldu.

Ödülü bizzat Müftü Rüstem Can tarafından verildi.


Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında bilgi yarışması düzenledi. Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katıldığı Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi yarışmasında Düzce'den katılım sağlayan Bahar Keskin Türkiye ikincisi oldu. Derece elde eden Bahar Keskin'in ödülünü Düzce Müftüsü Rüstem Can takdim etti. Ödül programında Diyanet Gençlik Dergisi tarafından hazırlanan ‘Geçerken' dergisi de gence hediye edilerek başarısından dolayı kutlandı.

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