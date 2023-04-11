Türkiye şampiyonasında Düzce'yi temsil ettiler

DÜZCE(İHA) – Okul Sporları Judo Yıldızlar kız ve erkek Türkiye birinciliği müsabakalarında Düzce'yi temsil eden sporcular 3 madalya kazandı.

2022-2023 yılı okul sporları Judo Yıldızlar kız ve erkek Türkiye birinciliği müsabakaları Nevşehir Spor Kompleksi Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda düzenlendi. Judo Yıldızlar Kız ve Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakalarına çeşitli illerden yaklaşık 500 sporcu ve antrenör katıldı.

Şampiyonaya Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Ayhan Alayıldız eşliğinde katılan Düzceli sporculardan 55 kilogramda Utku Özöyüdücü birinci, 48 kilogramda Özlem Şebnem üçüncü ve 34 kilogramda Rutkay Çil ikinci oldu.