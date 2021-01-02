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Türkiye'de 3 tane var ikisi Düzce'de

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, Türkiye'deki 3 adet Mobil Hava Kalitesi Ölçüm Aracı'ndan ikisinin Düzce'de çalıştığını bildirdi.


Belediye Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de hava kirliliğini önlemekte kararlı. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Türkiye'deki 3 adet Mobil Hava Kalitesi Ölçüm Aracı'ndan ikisinin Düzce'de çalışıyor. Düzce'de hava kirliliğini önlemek için çalışmalarımız tavizsiz devam edecek. Bu konuda bize tüm imkanları seferber eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

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