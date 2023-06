Türkiye'de bir ilk olan AB destekli "Mikrobiyolojik Korozyon Eğitimi" başladı

Düzce Üniversitesi himayesinde Türkiye'de ilk defa AB projesi dahilinde, yurt dışından gelen eğitmenlerin desteğiyle, uygulamalı "Mikrobiyolojik Korozyon Eğitimi" başladı.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda başlayan programa Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara, Proje Yürütücüsü Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Gerengi, yurt dışından gelen eğitmenler ve eğitim almak isteyen araştırmacılar, akademisyenler ile özel sektör girişimcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, yurt dışından ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden araştırmacıları, akademisyenleri ve özel sektör temsilcilerini ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Düzce Üniversitesi'nin 16 yıl gibi kısa bir zamanda büyük atılımlar sağladığını vurgulayan Genç, Düzce Üniversitesi'nin temel bilimlerde, mühendislik alanlarında önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

“Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanabilir”

Prof. Dr. Hüsnü Gerengi ise yaptığı konuşmasında; korozyon çalışmalarının önemine değinerek, yapılacak çalışmalarla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanabileceğini vurguladı. Mikrobiyolojik korozyonun, metal ve yapı malzemelerine olan korozyon zararlarının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturduğunu ve bakterilerin uygun şartlarda metallerin korozyona uğramasına neden olduğunu ifade eden Hüsnü Gerengi, “Mikrobiyolojik korozyon (MIC) mikroorganizmalar tarafından oluşturulan korozyon sürecidir. MIC organik ve inorganik asitler ile metallerin bozulmasına neden olur ve bu yüzden endüstriyel ve diğer sistemlerin yapı bütünlüğünü tehlikeye atarak, dünya çapında önemli bir sorun oluşturur. Metalik yapıların yüzeyinde meydana gelen kompleks biyolojik ve inorganik süreçlerin doğru bir şekilde anlaşılması, MIC'in önlenmesi ve koruma için etkili uygulamalar gerçekleştirmek için gereklidir” dedi.

Eğitimin yararlı geçeceğini dile getiren Gerengi, eğitime katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.

“Uluslararası tanınmış akademisyen ve araştırmacılar eğitim veriyor”

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından alanında tanınmış uzman akademisyen ve araştırmacıların sunumu ile devam etti. İlk sunumunu İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Sungur; Mikrobiyolojik Olarak İndüklenen Korozyon (MIC)” konusunda katılımcıları bilgilendirirken, İstanbul Arel Üniversitesi'nden Dr. Tuğçe Tüccar ise; “Mikrobiyal Ekoloji Yaklaşımı ile MIC'yi Anlamak” hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği programın öğleden sonraki sunumlarında Prof. Dr. Esra Sungur “MIC Kaynaklı Arıza Analizi”, Nothing Üniversitesinden Dr. Moses M. Solomon, “Basic Concept of ‘MIC' and The Mic-Causing Microorganisms” konuları hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

2 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek olan AB destekli Eğitim Programında; Dr.Pierangela Cristiani, Dr Matthew Snape, Dr. Torben L Skovhus, Dr. Husnu Gerengi, Dr. Maria Salta, Dr Annie Biwen görev alıyor.