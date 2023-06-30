Türkiye'de en çok yağışın düştüğü il Düzce oldu

DÜZCE (İHA) – Metrekareye 77,8 kilogram yağışın düştüğü Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Türkiye'de son 24 saatte en çok yağış alan 1. ilçe oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 29 Haziran saat 06.00 ile 30 Haziran saat 06.00 arasında en çok yağış Düzce'nin Akçakoca ilçesine düştü. Akçakoca'ya 77,8 kilogram yağış düşerken, Artvin'in Arhavi ilçesinde ise metrekareye düşen yağış miktarı 58,9 olarak kaydedildi. Son 24 saatte Giresun'un Görele ilçesi 48,3 kilogram, Bartın Merkez 39,4 kilogram, Rize'nin Kalkandere ilçesi 38,8 kilogram, Rize'nin Pazar ilçesi 36,4 kilogram, Trabzon'un Araklı ilçesi 36,3 kilogram, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi ise 34,7 kilogram yağış aldı.

En fazla yağışın Akçakoca'da etkili olduğu Düzce'de ise Yığılca'ya metrekareye düşen yağış miktarının 10,4 kilogram, Gölyaka'ya 5,2 kilogram, Gümoşava'ya 4,0 kilogram, Kaynaşlı'ya 3,5 kilogram, Cumayeri'ne 2,1 kilogram, Çilimli'ye ise 1,1 kilogram yağış düştüğü bildirildi.