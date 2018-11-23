Dr. Ali Yavuzcan, “Hastalarımıza 3 yılda bir rahim ağzı kanseri tarama testi yaptırmalarını öneriyoruz” dedi.

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kapalı yöntemle yapılan rahim ameliyatları, hastalara daha hızlı iyileşme ve normal yaşantılarına kısa sürede dönme imkanı sağlıyor.

Rahim kanseri ve erken evrede tespit edilen rahim ağzı kanseri ameliyatlarını Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda kapalı yöntemle gerçekleştirdiklerini söyleyen Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Yavuzcan, “Bu tip kapalı kanser ameliyatları Türkiye'de her yerde yapılmıyor. Genellikle büyükşehirlerdeki üniversite ve diğer kapsamlı hastanelerde yapılan ameliyatları, biz de Düzce'deki vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verme gayesiyle Üniversitemiz Hastanesi'nde gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Hastaların ameliyat sonrası konforları çok daha yüksek oluyor”

Hastanın karnının açılmadan küçük delikler aracılığı ile ameliyat yapılmasını sağlayan kapalı tekniğin, hastaya iyileşme sürecinde kolaylıklar sağladığını vurgulayan Yavuzcan, “Kapalı ameliyatları, hastanın karnında yaklaşık 4 ila 6 arasında, büyüklüğü yarım santim veya bir santim olan deliklerden içeri koyduğumuz aletlerle yapıyoruz. Bu nedenle hastaların karnında 30-40 santimi bulan büyük dikiş izleri olmuyor. Bu hastalar ameliyatın ertesi günü günlük hayatlarına dönebiliyor. Hastalar diğer yönteme göre; çok daha az ağrı duyuyor ve ameliyat sonrası konforları da çok yüksek oluyor” diye konuştu.

Çağın korkutan hastalığı olan rahim ağzı kanserinden korunmanın en önemli yolunun rahim ağzı kanseri taraması olduğuna dikkat çeken Yavuzcan, hastalara 3 yılda bir bu taramayı yaptırmaları hususunda tavsiyede bulunduklarını belirtti. Tarama ile fark edilen kansere ileri evrelere varmadan müdahale edebildiklerini dile getiren Doç. Dr. Yavuzcan, “Biz ayrıca özellikle 40 yaş üstündeki hastalarımıza rahim kanseri riskine karşı anormal kanama varlığında bizlere başvurmasını öneriyoruz” dedi.

Kapalı yöntemle yapılan ameliyatların yanı sıra Prof. Dr. Gökhan Göynümer başkanlığındaki Düzce Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana bilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yüksek riskli gebelere gereken hizmetin verildiğini, rahim sarkması veya idrar kaçırma şikayetlerine yönelik de yeni tekniklerle ameliyatların gerçekleştirildiğini belirten Yavuzcan, Düzceli kadınların tedavi amacıyla büyük illere gitmesine gerek kalmadığını ifade etti.