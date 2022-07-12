Düzce Üniversitesi Hastanesi Endoskopi Ünitesi, bağırsak kanseri tanısı olan hastanın tümörünü, ameliyatsız şekilde çift kolonoskopi ve operatör desteğiyle çıkartarak Türkiye'de bir ilke imza attı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Endoskopi Ünitesi'nde, bağırsak kanseri tanısı olan 43 yaşındaki hastanın tümörünü, ameliyatsız bir şekilde çift kolonoskopi ve operatör desteği ile çıkarıldı. Türkiye'de ilk kez Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen işlem ile Öğretim Üyesi hekimler, başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Son teknolojik gelişmeler ışığında en güncel uygulamaları hayata geçiren Düzce Üniversitesi Hastanesi Endoskopi Ünitesi, Türkiye'de ilklere imza atmaya devam ediyor. Öğretim Üyeleri rektum ile kalın bağırsağın incelenmesinde kullanılan endoskopik bir uygulama olan kolonoskopi ile bağırsak kanseri hastasını ameliyata gerek kalmadan tedavi etti.

Başka bir merkezde yapılan kolonoskopi işlemi sonrası kalın bağırsağında kitle saptanan 43 yaşındaki H.G.'ye yapılan tetkiklerin ardından erken evre bağırsak kanseri tanısı konuldu. Yaptığı araştırmaların ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne başvurmaya karar veren hasta H.G. Endoskopi Ünitesi öğretim üyeleri tarafından yeniden değerlendirildi.

Türkiye'de ilk kez Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi

Hastanede bağırsak hastalıkları ile ilgili mevcut tekniklerin iyileştirilmesi ve yeni tedavilerin geliştirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmalar yürüten Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serkan Torun, Gastroenteroloji Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Salih Tokmak, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fuat Çetin yaptıkları değerlendirmede daha önce denenmemiş bir yöntem ile hastadaki kitleyi ameliyatsız şekilde alabileceklerine karar verdi.

İşlemin olası riskleri ve getirileri hakkında hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirerek, onların onayını alan Öğretim Üyeleri, hastaya aynı anda iki kolonoskopi cihazı yerleştirerek, hastanın kalın bağırsağındaki tümörü güvenli bir şekilde çıkardı. İşlem sonrası takiplerinde sağlık durumu iyi olan hasta, bir gün sonra hastaneden taburcu edildi.

İlk kez çift kolonoskopi ve çift operatör işlem

Son yıllarda Türkiye'de birçok merkezde erken evre sindirim sistemi tümörlerinin endoskopik olarak başarılı bir şekilde çıkarıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Serkan Torun, “Biz farklı olarak ülkemizde ilk kez çift kolonoskopi ve çift operatör ile de işlemin daha güvenli bir şekilde yapılabileceğini göstermek istedik” dedi.

Endoskopi ekibi olarak Türkiye'de ilklere imza atmaktan gurur duyduklarını ifade eden Öğretim Üyeleri; gerekli altyapı ve teknik donanımı sağlayarak desteklerini esirgemeyen Düzce Üniversitesi 2015-2022 dönemi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Genç, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay başta olmak üzere tüm idarecilere teşekkürlerini etti.