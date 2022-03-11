İhlas Haber Ajansı

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Türkiye'de ilk kez Düzce'de uygulamaya girdi

DÜZCE(İHA) – Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu Uzaktan Sağlık Hizmeti Projesi kapsamında pilot il olan Düzce’de ilk kez yatağa bağımlı bir hastanın sağlık kurulu raporu uzaktan verildi.

DÜZCE(İHA) – Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu Uzaktan Sağlık Hizmeti Projesi kapsamında pilot il olan Düzce'de ilk kez yatağa bağımlı bir hastanın sağlık kurulu raporu uzaktan verildi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen haftalarda duyurduğu uzaktan sağlık hizmeti projesi kapsamında hayata geçen uygulamayla yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Avni Uygar Seyhan'ın Düzce ziyareti sonrası pilot iller arasına Düzce'de de dahil edildi.


Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın koordinasyonunda yapılan çalışmalar ve ön hazırlıklar neticesinde ilk kez bir hastanın sağlık kurulu raporu uzaktan verildi.

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