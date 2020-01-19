Türkiye'de ilk olacak

Düzce'de akşam saatlerinde kaybolan ve bir gün sonra cansız bedeni bulunan 85 yaşındaki Alzheimer Hastası'nın ardından harekete geçen Düzce Valiliği Türkiye'de bir ilk olacağını açıkladığı Alzheimer hastalarına özel GPS'li saat verecek. Böylece çok sık rastlanan Alzheimer hastalarının kaybolmasının da önüne geçilmiş olacak.

Düzce Valiliği, akşam saatlerinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Albayrak'ın ölü bulunmasının ardından harekete geçti. Olası Alzheimer hastalarının kaybolmasını önlemek amacı ile Valilik koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ilk proje hayata geçirilmesine karar verildi. Proje kapsamında GPS Takip Sistemli Saatler Alzheimer hastalarına dağıtılacak.

Proje ile ilgili olarak yazılı açıklama yapan Düzce Valiliği açıklamasında; “Toplumsal olarak vefa borcumuz olan yaşlılarımıza eşit ve kaliteli yaşam imkanı sunmak, sosyal bağların güçlendirilmesine katkı sağlamak ve yaşlılarımızın kamu kaynaklarından en üst seviyede faydalanmasını sağlamak, kamu kurumlarının başlıca görevlerindendir. Bu kapsamda, İlimiz merkez ve ilçelerimizde yaşayan Alzheimer hastalarımızın can güvenliğini sağlamak, hastalığın etkisiyle olası kaybolma durumlarının önüne geçmek amacıyla, Düzce Valiliği koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce ortak bir proje geliştirilip ülkemizde ilk olarak uygulanabilir hale getirilecek ve Alzheimer hastalarımızın "GPS Takip Sistemli Saatler" kullanmaları sağlanacaktır. Ayrıca, kaybolma vakalarını önlemek amacıyla gerekli çalışmalar yapılarak gereken her türlü tedbir alınacaktır” ifadelerine yer verildi.