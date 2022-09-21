Türkiye'de sertifiye iki merkezden biri

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü Batı Karadeniz'de en çok tercih edilen merkezlerden biri haline geldi.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Nefroloji, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Romatoloji ve son olarak Çocuk Hematoloji ve Onkoloji yan dallarını bünyesinde bulunduran Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü en çok tercih edilen merkezlerden biri haline geldi. Anabilim dalında yer alan üst ihtisas uzmanları, uyum ve iş birliği içinde çalışarak multidisipliner yaklaşım gerektiren hastaların takip ve tedavisini yürütüyor.

Bir yılda 60 bin hasta

Çocuklar için özel tasarlanmış poliklinik, yataklı servis, acil servis, yeni doğan ve pediatri yoğun bakım alanlarında tanı ve tedaviye yönelik hizmet yürüten Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne yılda 60 binden fazla hasta başvurdu. Bölgede sadece Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde bulunan Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği bünyesinde ise, ayaktan hasta bakımının yanı sıra kemoterapi ve yatarak tedavi hizmeti için alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Çocuklara özel alanlarda tanı imkanı

Hastalara doğru tanı koymak ve en iyi şekilde tedavilerini sağlamak amacıyla Çocuk Kardiyoloji bölümü bünyesinde oluşturulan Çocuk Ekokardiyografi (EKO) ve Çocuk Nöroloji bölümü bünyesinde oluşturulan Çocuk Elektroensefalografi (EEG) birimleri ile çocuk hastaların erişkin hastalardan ayrı bir alanda tetkikleri gerçekleştiriliyor.

Öte yandan Türkiye'de sertifiye olan iki merkezden biri olma özelliğini taşıyan Çocuk Endokrinoloji Bilim Balı bünyesindeki Diyabet Merkezi; poliklinik, danışmanlık, eğitim ve motivasyon hizmeti ile diyabetli çocuklar ve ailelerine diyabetle yaşamda destek oluyor. İnsülin pompası ve glukoz sensörü takımında en yüksek uygulama sayısına sahip merkezlerden biri olan Diyabet Merkezi; kamp ve kültür gezileri, ev-okul ziyaretleri, halk konferansları, gençlik buluşmaları, online toplantılar gibi etkinliklerle diyabetli çocukların eğitim ve sağlıklarını iyileştirmek için çalışıyor.