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Türkiye'nin en hızlısı Yasin Emir Güneş oldu

Türkiye’nin en hızlısı finallerinde yarışan Düzce sporcusu Yasin Emir Güneş Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

Türkiye'nin en hızlısı finallerinde yarışan Düzce sporcusu Yasin Emir Güneş Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.


İstanbul'da düzenlenen Atletizm Türkiye'nin en hızlısı yarışmalarına 220 sporcu katıldı. Kaynaşlı Atletizm kursu sporcularından 10 yaş erkeklerde 60 metrede yarışan Yasin Emir Güneş 8.68'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.


Yarışmaya katılan kardeşi Muhammet Emir Güneş ise 9.01 koşarak dördüncü oldu.

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