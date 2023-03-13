Türkiye'nin mobilya kenti olacak

Faruk Özlü'nün girişimleriyle ‘Türkiye'nin Mobilya Kenti Düzce' başlığı altında düzenlenen ‘Tasarımdan Ticarete Ahşap Zirvesi' başladı. Faruk Özlü, “Önümüzdeki 50 yıl Düzce'yi öne çıkartacak bir sektörden bahsediyoruz. Bu zirve ile yol haritamızı belirleyeceğiz” dedi.

Tasarımdan Ticarete Ahşap Zirvesi programı başladı. Dört oturumdan oluşan zirveye Başkan Dr. Faruk Özlü'nün yanı sıra Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce TSO Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, konunun paydaş temsilcileri katıldı.

Oturumlar öncesinde konuşan Faruk Özlü, “Bu yaptığımız ilk zirve değil. Biz daha öncede Düzce'nin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı sağlamak amacıyla bir kongre yapmıştık. Bu kongrede Düzce'nin önümüzdeki 50 yıl hangi istikamette gitmesi gerektiğini tartışmıştık. Konunun önde gelen uzmanları Düzce'deydi. O gün dört konu tartışmıştık. Tarım, Turizm, Sanayi ve Ticaret. Tarımda Düzce'nin arazisi sınırlı. Ulaştığımız sonuç şöyle idi; Düzce'nin tarımsal gelirlerinin yüzde 80'i fındık tarımından geliyor. Burada yapmamız gereken şey dönümden elde edilen fındığın arttırılmasına yönelik adımlar atmak, tohum üretmenin daha etkin ve faydalı olması sonucundan yola çıkarak tohum üretmek ve süs bitkiciliği yapmak. Sanayi konusunda Düzce de 5 OSB var. Düzce'nin 6. bir OSB'ye ihtiyacı yok. Burada yapmamız gereken şey, yüksek katma değerli ürünlerin yerleşmesini sağlamak. Tekstilden ziyade katma değeri olan ürünlere geçmek. Mobilya böyle bir ürün. Bir diğer konu ticaret. Düzce kavşak bir noktada. Her gün otobandan 93 bin D-100'den 23 bin araç şehirden geçiyor. Dolayısıyla Düzce ticari merkez olma noktasında önemli bir yere sahip. Turizm konusunda Düzce bakir bölgede bulunuyor. Ne yapsak karşılığı olabilecek bir yer. Ama ne yazık ki bu alanda bir tek 5 yıldızlı otel yok. Turizm yatırımları bakımından misafirleri ağırlayabileceğimiz, kongre yapabileceğimiz yerimiz yok. Ağırlık verdiğimiz alanlardan birisi de bu” şeklinde konuştu.

Düzce'de her şeyin var olduğu ancak her şeyden birazcık var olduğunu ifade eden Başkan Özlü, “Düzce bir alanda öne çıkamıyor. Biz bir alanda öne çıkmalı diye arzu ediyoruz. Bunun için neler yapabilirizi düşündüğümüzde orman bölgesinde bulunuyoruz. Yapmak istediğimiz çalışma bölgesel bir çalışma Sakarya'dan Kastamonu'ya olan bir bölgeyi kapsıyor. Düzce'de bir ahşap kültürü var ve kaplama sanayinde çok ilerideyiz” dedi.

Akıl ve tasarım

Düzce'de kurmayı düşündükleri bölgeye dair görüşlerini de paylaşan Faruk Özlü, “Böyle bir merkezi kurmak istediğimiz yer, otoban kenarındaki 313 dönümlük arazi. İmar düzenlemelerini yaptık. Meclisten geçirdik. İlk aşamada sadece ticaretini düşünüyoruz. Sadece mobilya demiyoruz. Ahşap oyuncağın dünyada çok ciddi bir pazarı var. Bir lirayı on lira yapan bir katma değerden bahsediyoruz. Buraya akıl ve tasarım katmak gerekiyor. Bizim nitelikli genç yetenekli tasarımcılarımız olduğunu biliyoruz. Bunların önünü açacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Özlü, konuşmasının son bölümünde şu görüşlere yer verdi; “Önümüzdeki 50 yıl Düzce'yi öne çıkartacak bir sektörden bahsediyoruz. Bugün aramızda bu sektörün önde gelen marka isimleri var. Önümüzdeki dönemdeki yol haritamızı belirleyeceğiz. Her işimizin arkasında ciddi bir çalışma var.

Bu zirvenin Düzce'ye Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Başkan Özlü'nün konuşmasının ardından açılış konuşması için kürsüye gelen konuşmacılar yaptığı çalışmalardan ötürü Faruk Özlü'ye teşekkür ederek destekçisi olacaklarını ifade ettiler.