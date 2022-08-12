İhlas Haber Ajansı

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Türkiye'nin tanıdığı "Balkız" kendine geldi

Düzce’de balı fazla kaçırınca fenalaşan ve "Balkız" ismi verilen yavru ayı kendine geldi.

Düzce'de balı fazla kaçırınca fenalaşan ve "Balkız" ismi verilen yavru ayı kendine geldi. Baygın görüntüsüyle Türkiye'nin gündemine oturan ayının ilerleyen saatlerde doğaya salınacağı öğrenildi.


Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde fazla bal tükettiği için fenalaşan yavru ayı, köylüler ve orman memurları tarafından bulunarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü teslim edilmişti. Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altında tutulan yavru ayıya "Balkız" ismi verildi. Veteriner hekimlerin özenle ilgilendiği Balkız, kendine geldi. Kafeste sıkılan yavru ayı, ilerleyen saatlerde doğal yaşam alanına bırakılacak.

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