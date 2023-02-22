Türkoğlu'nda çalışmalara devam

Düzce'den Türkoğlu'na yardım ve destek çalışmaları devam ediyor. İki bölge arasında koordinasyonun tam olarak sağlanması amacıyla Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, Başkan Yardımcıları ile ilgili müdürler Türkoğlu'na gitti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin neden olduğu yıkımın ardından bölgede depremden etkilenen yerlerin yeniden inşası ve depremzedelere yardımların ulaştırılması konusunda Düzce ile Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi kardeş ilan edilmişti. Bölgede yapılacak çalışmaların iş bölümü geçen hafta Özlü'nün katıldığı ilk toplantıda belirlendi. Mevcut çalışmaların yanı sıra gelecek süreçte Düzce'den sağlanacak desteğin koordinasyonu için de Başkan Özlü'nün talimatıyla Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, Başkan Yardımcıları Okan Kaltu, Barış Bayrak, Murat Gülmez, Hasan Günden ile ilgili müdürler; İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Muhtarlık İşleri Müdürü Gönül Asuk, Sosyal İşler Müdürü Elife Özerçetin Türkoğlu'na gitti.

İlçede yapılacak işlerin takvimi belirlenecek

İlk olarak Türkoğlu Belediyesi'nde Başkan Osman Okumuş ile bir araya gelen Düzce Belediyesi heyeti Kahramanmaraş'ta yapılan hasar tespitlerinin sonucunda yıkım kararı verilen ve halihazırda enkaz olarak kaldırılmayı bekleyen yapılar için sürecin nasıl işleyeceğini konuştu. Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının düzenli şekilde sürekli olarak karşılanması konusunda istişare eden Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, başkan yardımcıları ve müdürler daha sonra ilçede incelemelerde bulundu.

“Düzce belediyesi ilk günden itibaren burada”

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Düzce Belediyesi heyetinin ziyareti dolayısıyla yaptığı açıklamada depremin olduğu ilk günden bugüne kadar yapılan yardımlar için Faruk Özlü'ye teşekkür ederek “Bugün depremin 17. Günü ilk günden itibaren Düzce Belediye Başkanımız, değerli bakanımız Dr. Faruk Özlü, Türkoğlu'ndan ellerini hiç çekmedi. Bugün de Düzce Belediyesinin tüm başkan yardımcıları ve ekibi burada. Bundan sonraki süreçte de inşallah bir yıl boyunca yaraların sarılmasında da Düzce Belediyesi bizim kardeş belediyemiz olacak. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. İlk 15 günlük süreçte çadırkentlerimizi kurduk. Konteyner kentlerimizi kuruyoruz. Kalıcı konutların yerini de belirledik. Depremzedelerimizin yaralarının sarılmasında Düzce Belediyemiz bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yardımlarda kararlı olduğunu başkan yardımcılarımız belirtti” dedi.