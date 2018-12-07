Turnitin programı tanıtıldı

Düzce Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Turnitin İntihal Analiz Programı Kullanıcı Eğitimleri” başlıklı program, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda Eğitim Sorumlusu Kerem Özata, Turnitin programının tanıtımı ve kullanımı hakkında bilgiler paylaştı. Dünyadan örneklerle intihalin tanımını yapan Özata, ithenticate programı, bilimsel makaleler için ithenticate kullanımı ve kullanıcı profili, turnitin programının ithenticate'den farkı ve kapsamı gibi konularda detaylı bilgiler aktararak turnitin ile öğrencilerde “intihal” farkındalığı oluşturulmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

Program, turnitin kullanımı ile ilgili demo çalışmasının ardından sona erdi.