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Turnuva öncesi zeka oyunu eğitimi verilemeye başlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Genç Ofiste, mart ayında düzenlenecek olan equilibrio zeka oyunu turnuvası öncesinde eğitimler verilmeye başlandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Genç Ofisinde, Düzce Üniversitesi öğrencilerine yönelik çeşitli eğitimler devam ediyor. Daha önce öğrencilere girişimcilik ve inovasyon konusunda eğitim verilirken, bu kez 5 Mart'ta düzenlenecek olan zeka oyunları turnuvası öncesinde eğitim verilmeye başlandı. Dikkat, görsel algı, ince motor, problem çözme, plan yapma, uzamsal düşünme ve inşa becerilerini geliştirdiği tespit edilen equilibrio oyunu için eğitimler sürüyor.

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