Turnuvanın şampiyonu Three Some oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Özel Düzce Uğur Okulları Kampüsünde de basketbol turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın şampiyonu Three Some takımı oyuncuları Recep Efe Çiner, Yağız Alp Ütnü, Abrek Yılmaz, ikinci Mickey Mouse takımı oyuncuları Yağız Kağan Önder, Mert Cansever, Kıvanç Ekmekçi ve üçüncü ise Big Boss takımı oyuncuları Ukbe Sezgin, Yiğit İlhan ve Kenan Ege Üstünce oldu.

Özel Düzce Uğur Okulu Kurucusu Gökhan Sarıgül, turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.