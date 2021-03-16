Turp yüklü tırın lastikleri yandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de turp yüklü tırın lastiklerinin tutuşması sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında, 1 ton turp zarar gördü.

Yangın, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf U. idaresindeki 47 AAV 975 plakalı tır, 79 EJ 671 plakalı dorsesinin lastiklerinden bir anda tutuştu. Durumu fark eden sürücü Yusuf U., aracı emniyet şeridine çekerek tırı dorse kısmından ayırdı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, tırın içinde bulunan 1 ton turp da zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.