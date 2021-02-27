Tuşlu telefonlara rağbet arttı

Cep telefonlarının kullanılmaya başladığı dönemde alınması zor olan tuşlu telefonların yerini teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar aldı. Dönem içerisinde tuşlu telefonların satışı yok denecek kadar azalırken son 1 yıldır telefoncular tuşlu cep telefonu satışlarına yetişememeye başladı.

Tuşlu cep telefonu satışlarının artması konusunda bilgiler veren cep telefon satıcısı Taner Güneş, “Tuşlu telefonlarda genelde askerlerimiz askere giderken tuşlu telefonların kameraları olmadığı için tercih ediyorlar. Son dönemde whatsappta güvenlik konusunda yaşanan korkulardan dolayı askere gidecek dışında ki müşterilerimizde tercih etmeye başladı. Yaşlılar özellikle tercih ediyorlar. Şarj konusunda oldukça rahat. Diğer akıllı telefonlara göre kullanımı daha kolay. Fiyatları akıllı telefonlar göre çok uygun. Akıllı telefonu olmayan müşterilerimiz de iletişim kurmak için tuşlu telefonları tercih ediyorlar. Eskiden tuşlu telefonların bazı özellikleri vardı ama şimdi yeni döneme göre üretildiği için daha estetik ve biraz daha özellikliler. En yüksek fiyatı 350-400 liraya kadar çıkıyor. Ürünlerin şarjı ise 1 haftaya yakın gidiyor” dedi.