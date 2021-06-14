Tutuklu ve hükümlülere kitaplar gönderildi

Düzce Belediyesi, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamındaki kitap kampanyasına 681 kitap ile destek verdi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de büyük önem verdiği kampanya kapsamında 681 kitap, Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli tarafından Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik'e teslim edildi.

İlk etapta 681 kitap ile destek olan Düzce Belediyesi, ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları için kitap bağışı sayısını artıracak.