Tuzaklanan oltaya takılan balıkçıl kuşu hayata döndürüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Büyük Melen Deresi yakınlarında bir balıkçıl kuşunun can çekiştiğini gören vatandaşlar, kuşu veteriner hekime götürdü. Yapılan kontrollerde kuşun midesinde balık kancası tespit edildi. Yapılan operasyon ile balıkçıl kuşu hayata döndürülerek doğaya salındı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Yukarı Avlayan köyü yakınlarından geçen Büyük Melen Çayı yakınlarında vatandaşlar balıkçıl kuşunun can çektiğini görünce yanına gittiklerinde, ağzında misine olduğunu fark etti. Erdi Şahin ve Ünal Yıldız hemen kuşu bulunduğu yerden alarak Cumayeri'nde bulunan veteriner hekim Şerif Ali Karanfil'in yanına getirdi. Veteriner hekim Karanfil, balıkçıl kuşunun Büyük Melen Deresi üzerinde balıkçılar tarafından tuzaklanan oltalardan birinin ucundaki balığı yemesinin ardından iç organlarına kancanın gittiğini tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde midesinde yer alan olta kancası çıkartıldı. Yaklaşık 30 santim uzunluğundaki misine ile birlikte çıkartılan olta kancasının ardından balıkçıl kuşu son kontrollerinin yapılması sonrası doğaya salındı.

Tabiatın sadece avcıların olmadığını dile getiren Düzce Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Şerif Ali Karanfil, tabiatın büyün canlıların olduğunu, avcıların da buna saygılı olmaları gerektiğini belirtti. Karanfil, “Erdi Şahin ve Ünal Yıldız balıkçıl kuşunun ağzında misina görünce hayatının zorda olduğunu düşünerek bize getiriyorlar. Biz de yaptığımız tespitlerde tuzak olarak balık avlama amaçlı Melen Çayı'na bırakılmış oltanın misinası ile birlikte kancasını yani oltanın kendisini balık ile birlikte yutulması sonucu balıkçıl kuşumuzun hayatını riske edecek şekilde iç organlarına yerleştiğini tespit ettik. Duyarlı vatandaşlarımız onu hayata döndürmek ile ilgili gösterdiği bu hassasiyete biz de cevap verelim dedik. Balıkçıl kuşumuza bir ameliyat gerçekleştirdik. Şu anda gayet iyi durumda. Bizim burada vermek istediğimiz mesaj şu özellikle avcılarımıza söylemek istiyorum. Avcılarımızın kopan oltalarının tespitini yapsınlar ve alsınlar. Bunlar doğaya zarar veriyor, hayvanlara zarar veriyor. Su canlılarına zarar veriyor. Tuzak olarak da olta bırakmasınlar. Çünkü oltanın ucundaki kancalara takılan balıkları bu balıkçıl kuşları yiyor. Bu kuşların hayatını riske atılıyor. Şu andaki örnekte görüyoruz. Bunları yapmasınlar. Tabiata saygılı olsunlar. Tabiat sadece insanoğlunun değil, avcıların değil, bütün canlılarındır” diye konuştu.

Balıkçıl kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı.