TYP kapsamında 300 kişi alınacak

300'ün üzerinde işçi alınacağı projeye başvurular Cuma günü sona erecek.

Kadınların, 35 yaş üstü erkeklerin, eski hükümlülerin ve engelli vatandaşların istihdama kazandırılması, sosyal hayata adaptasyonunun sağlanması için dönemlik olarak alınan Toplum Yararına Projesi (TYP) kapsamında Düzce Valiliği, ilçe kaymakamlıkları ve Sulama Birliği'nde çalıştırılmak üzere İş-Kur tarafından hazırlanan proje hayata geçiriliyor. Hazırlanan proje ile 308 kişi alınacak. TYP ile ilgili bilgiler veren Düzce İş-Kur Müdürü Ferhat Acar, projenin amacının dezavantajlı grupları iş hayatına kazandırmak olduğunu söyledi. Ferhat Acar, “Toplum Yararına projemiz için kayıtlar başladı. Bu defa 308 kişilik bir proje hazırladık. Bunlardan 100 kişi valiliğimiz bünyesinde görev yapacak. Geri kalanı ilçe kaymakamlıklarımıza verilecek. Bu dönemde belediyeleri Toplum Yararına projesi yok. Bu defa Valiliğimiz, Kaymakamlıklar, Orman işletmesi Sulama Birliğine su kanallarının temizliği ile ilgili Projemiz var. Bizim önemsediğimiz bir projemiz daha var. Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile birlikte yaptığımız. Sadece eski hükümlülerin çalıştığı KYK yurtlarının temizliği, çevresinin düzenlenmesi, spor tesislerinin boyanması gibi işlerin yapılacağı bir proje. Bu projemiz güzel bir proje. Çünkü sadece eski hükümlülerimiz başvuracak. Projeye başvurularımız Cuma gününe kadar devam ediyor. Proje kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızı müracaat için bekliyoruz. Projeye başvurularımız Cuma günü son bulacak. 20 Mayısta da projeye başvuran vatandaşlarımız, işbaşı yapacaklar” dedi.

Kimler başvuracak

Hayata geçirilecek TYP'ye dezavantajlı gruplar başta olmak üzere herkesin başvuru yapabileceğini belirten Acar, “TYP'de bizim dezavantajlı gruplar dediğimiz kadınlarımız, eski hükümlü ve engellilerimiz var. Herkes başvurabilir ama 35 yaş üstü erkeklerimiz gibi öncelikli olan gruplarımız var. Bunlara öncelik veriyoruz. Herkes TYP'ye başvuru yapabilir ancak biz her başvuruyu değerlendiriyoruz. Ancak başvurular çok olduğunda bizim için önemli olan gruplara öncelik veriyoruz. Ayrıca eski hükümlülerimizi çalıştıracağımız özel bir proje yaptık. Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü, KYK yurtlarımızın çevre düzenlemesi ve bakıma ihtiyacı var. Hem bu ihtiyacın giderilmesi hemde eski hükümlü arkadaşlarımızı topluma uyum sağlamaları, sosyal hayata uyum sağlamaları için önemli bir proje. Böylece bu arkadaşlarımızı da çalıştırarak hayata kazandırmış olacağız” diye konuştu.

308 kişi alınacak

Toplamda projeye 308 kişi alınacağını belirten Acar, “Toplamda 308 kişilik bir proje. İlçe kaymakamlıklarımıza 15'er kişi verdik. Düzce merkeze ise 25 kişi verildi. Gençlik ve spor İl Müdürlüğümüze ve Sulama Birliğimize 10'ar kişi, Aile ve Sosyal Politikalar İl müdürlüğümüze ise 8 kişi vereceğiz” dedi.