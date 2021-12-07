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TYP personellerine eğitim verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okullarda görev alan TYP personellerine iş sağlığı güvenliği eğitimleri verilmeye başlandı.


Düzce'de okullarda temizlik görevlisi olarak çalışan TYP personellerine yönelik eğitimler verilmeye devam ediyor. Daha önce Düzce il merkezindeki çalışanlara yönelik verilen eğitimlerin ardından Gümüşova, Gölyaka, Çilimli ve Cumayeri'nde görev yapan personellere eğitimler verildi. TYP kapsamında çalışan temizlik personellerine iş güvenliği uzmanı Mustafa Aydın tarafından eğitim verildi.

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